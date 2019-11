"Ajax mag zich de rode kaarten zelf aanrekenen"

Ajax hield dinsdagavond een punt over aan de krankzinnige wedstrijd tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League.

Na negentig minuten spelen stond er een 4-4 stand op het scorebord, nadat de Amsterdammers met negen man een 1-4 voorsprong uit handen hadden gegeven. In de Nederlandse ochtendkranten klinkt voornamelijk ongeloof na het bizarre wedstrijdverloop.

"De beuk van kwam in de buurt van de immense dreun die vorig seizoen in de halve finale van de uitdeelde", zo opent De Telegraaf. Joël Veltman en Daley Blind kregen tegelijkertijd een rode kaart en tegen negen man kwam Chelsea terug tot 4-4.

"Dus hield , dat een uur lang de geweldige vorm van vorig seizoen aantikte, mede dankzij Onana een punt over aan de historische wedstrijd én een berg complimenten. Engeland houdt van de brutale, Amsterdamse hogeschoolvoetballers. Maar niemand van Ajax die daar iets voor kocht."

'Tussen hemel en hel op dolle avond', kopt het Algemeen Dagblad. "De veelgehoorde conclusie na de nederlaag van twee weken geleden in Amsterdam was dat Ajax te weinig aan de bal bracht. Reden voor Ten Hag om zijn basisopstelling vergeleken met dat duel flink om te gooien", zo luidt de conclusie.

Edson Álvarez en Sergiño Dest moesten op Stamford Bridge plaatsmaken voor David Neres en Noussair Mazraoui. "Vooraf waren de intenties in balbezit duidelijk. De keuzes van Ten Hag hadden lange tijd het gewenste effect. Zijn ploeg beleefde ruim een uur lang een avond die vorig seizoen in de imponerende Europese toer niet had misstaan."

"Ajax imponeerde aan de bal en streed voor elke centimeter zonder bal. Met Ziyech als aanjager en architect", stelt het ochtendjournaal. De Volkskrant spreekt van 'totale voetbalgekte' in Londen. "Chelsea - Ajax, op 5 november 2019, was zo'n wedstrijd waarvan je over twintig jaar zegt: o ja, dat was toen, begin november 2019, aan Road in Londen. Ook door de ontnuchtering bij de Amsterdammers."

"De overwintering in de is bijna zeker, maar daarvoor doen ze het niet meer in Amsterdam. Ajax mag zich de rode kaarten zelf aanrekenen. De ploeg krijgt gemiddeld gesproken te veel en te snel kaarten", wijst de krant richting de stand van zaken in Groep H van de Champions League, waar Ajax, en Chelsea momenteel zeven punten hebben.

"Het tempo was als een storm, terwijl het bijna windstil was. Het leek alsof iemand stiekem aan een versneller had gedraaid. De spelers zetten elkaar onder immense druk, maar beide ploegen voetbalden soms prachtig, met ragfijne combinaties."

"Chelsea verdient alleen al aan tv-geld meer dan Ajax. 250 miljoen euro. Maar wat is al dat geld waard? Dat was de vraag die je bij de 1-4 kon stellen. Wederom tartte Ajax de wetten waar het topvoetbal om bekendstaat. Onbevreesd en zonder ontzag voor een club die in enkele jaren meer geld aan spelers spendeerde dan Ajax in decennia", schrijft het NRC Handelsblad.

Lees beneden verder

"Maar de waan van de dag regeerde al voordat de wedstrijd was afgelopen. Na de 1-4 werd Chelsea wakker - of sukkelde Ajax in slaap? - en stoomde de ploeg van oud-speler Frank Lampard naar voren."

"In Londen waren Chelsea en Ajax doorgegaan waar ze in Amsterdam gebleven waren, als twee gretig ploegen die het moderne voetbal uitbeelden - het moderne voetbal waarin controle door het hoge tempo moeilijk te verkrijgen is. Twee doelpunten vielen er in de eerste vijf minuten. Hoe vaak zie je dat op dit niveau?", concludeert Trouw.

Er wordt gesteld dat de tactiek van Ten Hag op Stamford Bridge goed werkte. "Maar gaandeweg de tweede helft konden alle analyses en bespiegelingen overboord worden gegooid. Ziyech, de man van de eerste helft, moest zelfs verdwijnen."