Ajax mag eerder in actie komen: "Het is gerommel in de marge"

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax begint zaterdag eerder dan gepland.

Op verzoek van is de aftrap in Noord-Limburg nu om 18.30 uur in plaats van 19.45 uur. De Amsterdammers hebben daardoor meer tijd om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de , na de eliminatie van PAOK Saloniki in de derde voorronde. Dat duel is aanstaande dinsdag.

Ajax streeft ernaar om zaterdag voor middernacht thuis te zijn uit Limburg, zeker in een fase waarin het verloop van een seizoen op het spel staat. "Het is een beetje rommelen in de marge", zegt topsportfysioloog Jos Geijsel, die vroeger voor Ajax werkte, donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Maar het is ook het leven van een topsporter, die nou eenmaal gebaat is bij een goede nachtrust."

"Stapelen de wedstrijden zich in een hoog tempo op, zoals dat momenteel is, en zitten spelers veel in de bus en vliegtuig, dan moet er nauwkeurig gekeken worden naar de arbeids-rustverhouding", benadrukt Geijsel in het dagblad.

"Wil je topsporters uit vorm krijgen, dan moet je zo veel mogelijk reizen. In een bus en een vliegtuig zitten lijkt ontspannen, maar dat is het niet."

De KNVB heeft met de -clubs afgesproken dat de competitieduels van de Europees spelende clubs kunnen worden verplaatst. Zo zijn ook al meerdere wedstrijden van naar een andere datum of tijdstip gezet.