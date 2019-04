Ajax maakt woensdag mogelijk deal wereldkundig: "Kleine slag om de arm"

Ajax gaat woensdag waarschijnlijk de transfer van Kjell Scherpen wereldkundig maken, zo meldt Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf.

De doelman van wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar de Amsterdamse club en binnen enkele uren zou de deal al bekend kunnen worden gemaakt. "Het ligt in de planning van om vandaag Scherpen officieel te presteren", zo schrijft Verweij op Twitter. "Men houdt een kleine slag om de arm." Eerder meldde de krant dat men 'om meerdere redenen' wilde wachten met de bekendmaking van de miljoenentransfer van Scherpen, die vorige week een medische keuring onderging in Amsterdam.



Vorige week meldde De Telegraaf dat de doelman op het hart is gedrukt voorlopig even te zwijgen over zijn transfer, ook al zijn beide partijen tot een vergelijk over een contract voor meerdere seizoenen gekomen. Naast het feit dat FC Emmen nog om lijfsbehoud speelt zou een officiële presentatie van de keeper in Amsterdam de gevoeligheden van de afgelopen weken ook weer oprakelen.



Een deel van de harde kern van Ajax ziet de komst van Scherpen nog altijd niet zitten, onder meer vanwege enkele berichten die de doelman als elfjarige op sociale media had geplaatst. De club uit Amsterdam is bovendien nog op drie fronten actief en daarom is besloten de bekendmaking van Scherpens transfer over het seizoen heen te tillen, zo stelde de krant eerder. Nu zou de transfer echter woensdag al bekend kunnen worden gemaakt.