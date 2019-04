Ajax maakt van Marin op twee na duurste aanwinst ooit

Razvan Marin maakt komende zomer de overstap van Standard Luik naar Ajax.

De 22-jarige Roemeense middenvelder komt na deze voetbaljaargang over van en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. Met de overgang is een transfersom van 12,5 miljoen euro gemoeid, zo heeft de club uit Amsterdam bekendgemaakt via de officiële kanalen.

De transfer van Marin komt niet volledig uit de lucht vallen. Enkele weken geleden meldden diverse media al dat een overstap aanstaande was. Erik ten Hag ging in aanloop naar de wedstrijd tegen op een persconferentie al in op de kwaliteiten van Marin. Hij ziet in de vijftienvoudig international een ‘dynamische’ speler die goed in het spel van past. “In het lopen, maar ook in de passing. Zowel kort als lang. Het is een echte verbindingsspeler”, aldus Ten Hag. “Ik zal niet ontkennen dat we hem op de radar hebben. Hij viel ons op toen we tegen Standard Luik gingen spelen (in de voorrondes van de , red.). In de voorbereiding op dat duel viel hij op en toen zijn wij hem gaan volgen: de staf en de scouting.”

Marin maakte in januari 2017 voor ruim twee miljoen euro de overstap van Viitorul naar Standard Luik. Hij ontwikkelde zich stormachtig en door zijn goede prestaties in België werd hij vorig jaar verkozen tot Roemeens Voetballer van het Jaar. Behalve Ajax hadden naar verluidt ook , en interesse in de middenvelder, die tussentijds zijn contract in Luik nog verlengde tot medio 2023. Donderdag onderging hij met succes een medische keuring in Amsterdam, waarna zijn transfer werd afgerond.

Marin is de eerste aankoop van Ajax voor volgend seizoen. Naar verwachting maakt de -club binnenkort ook de komst van Kjell Scherpen wereldkundig. De talentvolle doelman gaat verlaten voor een langdurig contract in Amsterdam. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Ten Hag volgend seizoen ook de beschikking over Kik Pierie. De verdediger staat nu nog onder contract bij sc , maar is met Ajax in gesprek over een overgang. Tegenover zijn komst staat waarschijnlijk het vertrek van Matthijs de Ligt, die al maandenlang in verband wordt gebracht met de grootste clubs uit Europa.