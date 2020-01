Ajax maakt uitgaande transfer eindelijk wereldkundig

Ajax verhuurt Noa Lang voor de rest van het seizoen aan FC Twente, zo maakt de Amsterdamse club zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De jonge aanvaller was na de winterse komst van Ryan Babel overbodig geworden bij en kan in de tweede seizoenshelft ervaring gaan opdoen in Enschede. Lang heeft nog een contract tot medio 2021 bij Ajax.

De tijdelijke overstap van Lang naar komt niet als een verrassing. Vrijdag had de twintigjarige flankspeler zijn verhuurperiode immers al bevestigd in gesprek met De Telegraaf.

"Omdat een paar jongens terug zijn gekomen van blessures en Ryan Babel erbij is gekomen. Daardoor ben ik achteruit gegaan in de pikorde", lichtte hij toe.

Lang kwam aan het einde van de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe doordat Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad geblesseerd raakten.

Promes is inmiddels weer fit, terwijl Neres op de weg terug is en Babel de gelederen inderdaad komt versterken. "En ik ben op een leeftijd dat ik elke week op niveau moet spelen. Ajax vindt dat ook. Ze weten dat ik er klaar voor ben", aldus Lang.

Lang stond al enige tijd op de radar bij FC Twente, zo bevestigt technisch directeur Ted van Leeuwen van de club. "We hadden Noa al graag afgelopen zomer naar Enschede gehaald, maar toen was de tijd er niet rijp voor". zegt de beleidsbepaler op de clubsite van FC Twente.

"Nu de mogelijkheid zich voordeed hebben we ons meteen weer gemeld bij Ajax. We zijn blij dat Noa voor FC Twente gekozen heeft en Ajax dankbaar voor de medewerking."

"Het doel van alle partijen is hetzelfde: speelminuten maken. Maar een speler moet zich natuurlijk wel elke week bewijzen."