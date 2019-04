Ajax maakt 'om meerdere redenen' derde miljoenentransfer nog niet officieel

In navolging van Razvan Marin en Kik Pierie heeft ook Kjell Scherpen zich vanaf 2019/20 aan Ajax verbonden, zo schrijft De Telegraaf vrijdag.

Volgens het dagblad treedt de club uit Amsterdam 'om meerdere redenen' nog niet naar buiten met officieel nieuws over de komst van de negentienjarige doelman van . Scherpen was immers net als Pierie woensdag op De Toekomst voor een aantal gesprekken en een medische keuring.

Volgens het dagblad heeft de doelman op het hart gedrukt voorlopig even te zwijgen over zijn droomtransfer, ook al zijn beide partijen tot een vergelijk over een contract voor meerdere seizoenen gekomen. Op de eerste plaats omdat FC Emmen de komende weken nog om lijfsbehoud speelt en een officiële presentatie in Amsterdam zou de gevoeligheden van de afgelopen weken weer oprakelen.



Een deel van de harde kern van Ajax ziet de komst van Scherpen nog altijd niet zitten vanwege enkele berichten op sociale media als elfjarige. De club uit Amsterdam is bovendien nog op drie fronten actief en daarom is besloten de bekendmaking van Scherpens transfer over het seizoen heen te tillen.



Het aantrekken van Scherpen betekent naar alle waarschijnlijkheid het einde van Kostas Lamprou bij Ajax. De Griekse sluitpost heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. Lamprou staat sinds de zomer van 2017 onder contract in Amsterdam en was de stand-in van André Onana. Dit seizoen maakte hij echter geen sterke indruk toen hij bij blessuregevallen Onana moest vervangen en om die reden werd Varela in januari aangetrokken. Met de komst van Scherpen lijkt het daarom ondenkbaar dat Lamprou bij Ajax blijft.



De rol van Scherpen bij Ajax is nog onduidelijk. Onana verlengde onlangs zijn contract tot medio 2022 en zowel de keeper als Ajax heeft aangegeven dat er deze zomer geen transfer komt. Als Varela definitief wordt aangetrokken, heeft trainer Erik ten Hag volgend seizoen genoeg keuzes voor onder de lat. De Amsterdammers beschikken met Dominik Kotarski, Stan van Bladeren en Issam El Maach over nog drie talentvolle keepers, terwijl Benjamin van Leer een doorlopend contract heeft en na deze voetbaljaargang normaliter zal terugkeren bij Ajax na zijn verhuurperiode bij .