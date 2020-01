Ajax maakt melding van huurdeal met Bayern München

Nicolas Kühn verlaat Ajax op tijdelijke basis, zo maken de Amsterdammers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De twintigjarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan . Kühn ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf wist zondag al te melden dat een huurovereenkomst aanstaande was, overigens zonder koopoptie.

Ook Sport1 en BILD kwamen recentelijk met het bericht dat de jonge aanvaller op het punt stond om terug te keren in Duitsland. Kühn sluit vermoedelijk aan bij het tweede elftal van der Rekordmeister, uitkomend in de 3. Liga.

Lees beneden verder

De door verhuurde Kühn beschikt in de Johan Cruijff ArenA tot een verbintenis tot medio 2021, maar het lijkt de club beter dat hij tijdelijk elders ervaring opdoet.

Kühn werd in het seizoen 2017/18 door Ajax voor twee miljoen euro overgenomen van . Een doorbraak in de hoofdmacht bleef echter uit. De aanvaller kwam in de afgelopen twee jaar wel tot 43 wedstrijden voor Jong Ajax in de , waarvan 17 in deze jaargang.

Trainer Mitchell van der Gaag zag hem als een vaste waarde in het beloftenelftal.