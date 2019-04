Ajax maakt indruk in Turijn: "Maar we weten zeker dat het te doen is"

werd voor aanvang van het seizoen beschouwd als een van de topfavorieten voor de eindwinst in de en La Vecchia Signora heeft het inmiddels tot de kwartfinales van het miljardenbal weten te schoppen. Woensdag staat in de Johan Cruijff ArenA de eerste wedstrijd van het tweeluik met op het programma en Federico Bernardeschi is onder de indruk van het spel van de Amsterdammers.

"Ajax heeft natuurlijk een jong team, dat talent zit. Het is ook een team dat altijd de voetballende oplossing zoekt. Ze zijn enorm sterk en het zijn geweldige atleten, daar moeten wij rekening mee houden. Het is wel de Champions League: niemand geeft je ook maar iets cadeau. We zullen twee geweldige wedstrijden moeten spelen om het gewenste resultaat te behalen", vertelt hij op de officiële website van de UEFA. "Hun resultaat tegen heeft iedereen verrast, maar dit is de Champions League en iedereen kan van iedereen winnen. Er zijn geen regels, elke wedstrijd is een veldslag."



"Het zou voor iedereen geweldig zijn als we dit toernooi kunnen winnen, maar het is ook al geweldig om in de kwartfinales te staan. Dat is een eer en een bron van trots. Wie weet wat er daarna gaat gebeuren? Misschien lukt het wel om het hele toernooi te winnen, maar ik denk dat we het wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. Je kunt het je niet veroorloven om te ver vooruit te kijken." Bernardeschi was zelf een van de uitblinkers tijdens de met 3-0 gewonnen return van de achtste finales tegen , die genoeg was om de eerder geleden 2-0 nederlaag in Spanje weg te poetsen.



De Italiaan hoopt tegen Ajax een soortgelijke rol te kunnen vervullen: "Ik ben er trots op dat ik daar deel van uit heb mogen maken en dat ik een klein stukje van de geschiedenis van Juventus heb mogen schrijven, maar ik denk dat er nog genoeg om te schrijven over is gebleven. We moeten nu tegen Ajax in de kwartfinales en dat zal een echte uitdaging worden. We weten echter zeker dat het te doen is, dus we gaan proberen nog zo'n wedstrijd als tegen Atlético te spelen, voor de fans en voor de club. Dat zijn de avonden die voor altijd onthouden zullen worden."