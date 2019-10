Ajax maakt einde aan valse hoop bij supporters voor CL-duel met Chelsea

Ajax gaat bij de UEFA alleen in beroep tegen de nieuwe voorwaardelijke straf, zo meldt de Amsterdamse club woensdagmiddag via Ajax Fancare op Twitter.

Veel -supporters dachten dat vanwege het beroep het wel mogelijk was om het -duel met te bezoeken, maar dat is volgens de clubleiding van de -koploper niet het geval.

In een eerder stadium liet Ajax nog weten dat het beroep wilde gaan tegen de straf die de Europese voetbalbond had uitgedeeld, waar ook de uitwedstrijd tegen Chelsea onderdeel van uitmaakte.

Door de straf is het voor Ajax-fans niet mogelijk om op 5 november aanwezig aanwezig te zijn in het uitvak van Stamford Bridge. Ajax benadrukt echter dat alleen beroep wordt aangetekend tegen de voorwaardelijke straf. Bij een volgend incident mag Ajax een jaar lang geen kaarten verkopen voor uitduels in Europees verband.

Ajax kreeg naast de mededeling dat supporters niet welkom zijn tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea een geldboete van vijftigduizend euro.

De UEFA kwam met de maatregel vanwege misdragingen van meegereisde aanhangers rondom het uitduel met in de groepsfase van de Champions League op 2 oktober.