Ajax loopt hoofdprijs mis: "Hij heeft een afkoopsom van dertig miljoen euro"

Mocht Hakim Ziyech deze zomer vertrekken bij Ajax, dan lijkt de kampioen van de Eredivisie niet de hoofdprijs te zullen ontvangen.

Volgens journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf beschikt de buitenspeler over een transferclausule van dertig miljoen euro. Daardoor zou verplicht zijn om mee te werken aan een transfer, indien Ziyech wil vertrekken en een geïnteresseerde club bereid is om het bedrag neer te tellen.

"Ziyech is in principe te koop voor dertig miljoen. Er schijnt een clausule in zijn contract te staan, dus die kan zo opgehaald worden", stelt Driessen in de studio van Telesport . Een contractuele afkoopsom komt in Nederland niet vaak voor, maar is in bijvoorbeeld Spanje een verplichting. Zeker na de transfer van Neymar voor 222 miljoen euro kiezen de topclubs vaak voor transfersommen waarvan ze zeker denken te weten dat ze te hoog zijn voor geïnteresseerde clubs. Zo behoudt de club de mogelijkheid om zelf te onderhandelen over een afkoopsom.



Dertig miljoen euro lijkt voor Ziyech echter geen hoog bedrag, na het ijzersterke seizoen dat hij heeft doorgemaakt. Na het winnen van de dubbel en het bereiken van de halve finale van de werd de aanvaller verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax. Hij werd samen met ploeggenoot Dusan Tadic de 'assistkoning' van de , door dertien doelpunten voor te bereiden. Zelf kwam hij zestien keer tot scoren. Het contract van de linkspoot, die momenteel met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup, loopt door tot medio 2021.



Eerder deze maand sprak journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf nog van een vraagprijs van 35 miljoen euro, maar volgens zijn collega Driessen ligt de vraagprijs dus wat lager. Van der Kraan stelde dat Ziyech 'twee of drie' opties heeft in de . " kwam voor hem terug en ook zijn er clubs uit Spanje die interesse hebben", voegde hij daaraan toe. Op dit moment lijkt de belangstelling echter niet heel concreet.