Ajax loopt bonus mis en teert op verdiensten uit Champions League

Ajax is uitgeschakeld in de Europa League.

Na een 2-0 nederlaag tegen volgde donderdag een 2-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA, waardoor het vizier van de Amsterdammers gericht kan worden op de en TOTO .

Op inkomsten uit televisiegelden en een uitverkocht stadion na, verdienen de Amsterdammers niets aan de . Desondanks heeft op financieel gebied weinig reden tot klagen, want vanuit de werden tientallen miljoenen in de wacht gesleept.

Ajax kwalificeerde zich afgelopen zomer via de voorrondes voor de Champions League. Net als alle andere 32 gekwalificeerde clubs kreeg de Eredivisie-koploper een startpremie van 15,25 miljoen euro.

Daarbovenop kwam nog eens een bonus waarvan de hoogte door de UEFA werd bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer één ontvangt 35,46 miljoen euro.

Ajax begon het seizoen als negentiende, maar schoof een aantal plaatsen door omdat meerdere clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League ( , , , en ).

Zodoende kwam Ajax terecht op de veertiende plaats: goed voor 21 miljoen euro. Een overwinning in de groepsfase van de Champions League was dit seizoen goed voor een bonus van 2,7 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 900.000 euro opleverde.

Ajax veroverde in zes wedstrijden totaal tien punten, goed voor nog eens negen miljoen euro. Ajax speelde dit seizoen alle Europese wedstrijden, inclusief de voorrondes tegen PAOK Saloniki en APOEL Nicosia, in een uitverkocht huis.

Vijf keer een volle Johan Cruijff ArenA is goed voor ongeveer 9,65 miljoen euro. Tot slot verdient Ajax in de Champions League vanuit de tv-geldenpot. Dat bedrag komt neer op ongeveer zes miljoen euro.

Het Champions League-seizoen 2019/20 heeft Ajax ongeveer zestig miljoen euro opgeleverd. In de Europa League was ook geld te verdienen, maar het tweede clubtoernooi is lang niet zo lucratief als de Champions League.

Een plek in de achtste finales had een bonus van 1,1 miljoen euro opgeleverd, maar zover kwam het niet.