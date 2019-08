'Ajax lijdt verlies van twee miljoen euro op overbodige verdediger'

Cruzeiro huurt Luis Manuel Orejuela tot het einde van dit seizoen van Ajax en het lijkt erop dat de rechtsback ook daarna bij de Brazilianen blijft.

O Tempo weet namelijk te melden dat zo enthousiast is over de verrichtingen van Orejuela, dat het van plan is om de clausule van anderhalf miljoen euro in de huurovereenkomst met te lichten.

Orejuela werd in eerste instantie naar Belo Horizonte gehaald als back-up van Edílson. De 24-jarige vleugelverdediger heeft echter zoveel indruk gemaakt dat hij zich inmiddels heeft opgewerkt tot basisspeler onder coach Mano Menezes en diens pas aangetreden opvolger Rógerio Ceni.

Bovengenoemde lokale Braziliaanse krant zou inmiddels van bronnen binnen Cruzeiro hebben gehoord dat de club met het kamp-Orejuela in gesprek is over een vast dienstverband. De Brazilianen hebben tot 1 december om de koopoptie formeel te lichten en het vereiste bedrag over te maken om hem definitief in te lijven.

Ajax haalde de enkelvoudig Colombiaan international twee jaar geleden voor 3,6 miljoen euro op bij Deportivo Cali, maar Orejuela slaagde er niet in om zich op te werken tot een vaste waarde.

Hij kwam uiteindelijk vier keer in actie namens de hoofdmacht van de Amsterdammers en speelde ook zestien duels namens Jong Ajax in de .