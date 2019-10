Ajax Life: Nog wel degelijk hoop voor fans op Chelsea-uit

De berichten dat Ajax alleen in beroep gaat tegen de voorwaardelijke straf van de UEFA, worden weersproken door supportersvreniging Ajax Life.

De Amsterdammers hebben daardoor nog altijd een sprankje hoop dat er uitsupporters mee mogen naar de -wedstrijd tegen aanstaande dinsdag.

werd bestraft vanwege 'wanordelijkheden en vernielingen' tijdens het uitduel met (0-3 winst). Daarbij werd een voorwaardelijke straf omgezet in een definitieve wedstrijd zonder uitpubliek, plus een geldboete. Ook werd opnieuw een proeftijd van één jaar voor weer een wedstrijd zonder uitfans opgelegd.

Ajax herkent zich geenszins in de lezing van de UEFA dat de supporters zich in Valencia hebben misdragen en gaat in beroep.

Woensdag meldde Ajax Fancare dat de Eredivisionist slechts tegen een deel van die straf in beroep zou gaan. Navraag van de supportersvereniging bij de clubleiding leert echter dat Ajax voor volledige uitspraak gaat. Dat betekent dat er verschillende scenario's mogelijk zijn, waarbij de kans zelfs bestaat dat Ajax alsnog supporters mee mag nemen naar Chelsea.

Vrijdag dient het beroep, waar een delegatie van Ajax de onschuld van de club zal proberen aan te tonen, maar in ieder geval dat de straf buitenproportioneel is. Daarbij zou het volgens Ajax Life al winst zijn als de voorwaardelijke straf van tafel gaat, waardoor niet ieder volgend incident direct zal leiden tot een nieuwe wedstrijd zonder uitpubliek.