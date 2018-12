Ajax licht optie in aflopend contract: "Ik wil mezelf weer bewijzen"

Daley Sinkgraven gaat Ajax na dit seizoen niet transfervrij verlaten.

De Amsterdammers communiceren dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat de optie in het oorspronkelijk tot volgend jaar doorlopende contract van de middenvelder is gelicht. Sinkgraven, die onlangs terugkeerde van een zware knieblessure, licht zodoende nu tot medio 2020 vast in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik had een optie in mijn contract voor nog een jaar langer en die is gelicht, dus ik blijf nog een jaar. Dat is mooi nieuws, zeker nu ik toch een lastige periode heb doorgemaakt en ik wil mezelf weer bewijzen. Daar heb ik nu iets langer de tijd voor", legt hij uit. Sinkgraven was lang uitgeschakeld met een zware blessure en is inmiddels weer op de weg terug.



De 23-jarige Assenaar, die drie jaar geleden voor zeven miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen, merkt dat het steeds beter gaat: "Qua vertrouwen in m'n knie voelt het ook alsof ik die periode echt achter me heb gelaten, dat heb ik nu weer helemaal terug. Ik heb al vaker gezegd dat het nu belangrijk is om minuten te maken, dat wil ik natuurlijk graag. Maar het elftal draait ook lekker en het is altijd lastig om er dan tussen te komen. Ik ga gewoon mijn best doen en dan hopen op minuten en wellicht een basisplaats."



Sinkgraven richt vooralsnog zijn pijlen op het trainingskamp dat Ajax in de winterstop gaat beleggen in het Amerikaanse Orlando en hij hoopt dat meer duidelijkheid te krijgen over hoe ver hij daadwerkelijk is: "Ik heb natuurlijk nog niet een wedstrijd vanaf het begin meegemaakt en daardoor is het lastig om in te schatten hoe ik er echt voor sta, ook qua conditie. Die week wordt dus belangrijk voor mij denk ik."



Een verhuur in de winterstop zou ook een optie kunnen zijn, al gaat hij er zelf vooralsnog niet van uit dat dit gaat gebeuren: "Dan moet ik daar ook sowieso spelen en ik heb nog niet veel minuten gemaakt, dus ik denk dat dat voor iedereen een risico is. Ik heb er wel over nagedacht, maar dat is nog niet aan de orde. De kans is klein dat ik daar voor kies."