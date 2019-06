Ajax levert vijf spelers aan Champions League-selectie van het seizoen

De UEFA heeft twintig spelers opgenomen in de selectie van het het afgelopen Champions League-seizoen.

In die selectie, samengesteld door een technische commissie, prijken de namen van vijf Ajacieden. Er is tevens plaats ingeruimd voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die met zaterdag beslag legden op het miljardenbal. De Engelsen zijn met zes spelers hofleverancier.



Van Dijk krijgt in de achterste linie gezelschap van Matthijs de Ligt, die met tot de halve finale reikte. Wijnaldum, met twee treffers tegen zeer belangrijk voor the Reds in de halve eindstrijd, is net als Ajacieden Hakim Ziyech en Frenkie de Jong opgenomen in het sterrenensemble. David Neres en Dusan Tadic bevolken de voorhoede, evenals Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde verloor met in de kwartfinale van Ajax.



Lionel Messi is ook verkozen, ondanks het feit dat Barcelona opnieuw op spectaculaire wijze werd uitgeschakeld. De 3-0 zege op Liverpool in het Camp Nou bleek niet voldoende te zijn, want de formatie van Jürgen Klopp won op eigen veld met 4-0. Er zijn ook eervolle vermeldingen voor Jan Vertonghen, Lucas Moura en Moussa Sissoko, die met Tottenham onderuit gingen in de finale. Dankzij Moura spatte de finaledroom van Ajax uiteen, daar de Braziliaan ver in blessuretijd de 2-3 aantekende in het returnduel in Amsterdam.



Kevin de Bruyne en Raheem Sterling veroverden met de landstitel, en EFL Cup. In het miljardenbal was de kwartfinale echter het eindstation. Tottenham verstoorde de Europese droom van de Belgische middenvelder en de Engelse vleugelaanvaller. Het sterrenteam wordt compleet gemaakt door Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Alisson Becker en Sadio Mané (allen Liverpool), Tanguy Ndombele ( ) en Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen.



-Selectie van het Jaar 2018/19:



Doel: Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona)



Verdediging: Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen ( ), Trent-Alexander-Arnold (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)



Middenveld: Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ddombele (Olympique Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Lucas Moura (Tottenham Hotspur)



Aanval: David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus)