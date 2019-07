Ajax last extra oefenwedstrijd in kort voor strijd met PSV

Ajax heeft een extra oefenwedstrijd ingelast ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Amsterdammers spelen op maandag 22 juli in het Olympisch Stadion namelijk vriendschappelijk tegen het Griekse Panathinaikos, zo bevestigt de landskampioen van Nederland woensdagavond via de officiële kanalen. Op zaterdag 27 juli staat tegenover in het kader van de Johan Cruijff Schaal.

Een oefenwedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos zat al enige tijd in de pijplijn, maar nu is ontmoeting ook daadwerkelijk bevestigd. Ajax laat weten dat er 7000 kaarten beschikbaar zullen zijn voor het duel in het Olympisch Stadion, dat om 19.00 uur afgetrapt zal worden. Panathinaikos eindigde het afgelopen seizoen op een achtste plaats in de hoogste Griekse voetbalafdeling.



Ajax speelde tot dusver al drie oefenduels ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 2-11 van de amateurs van Quick '20, remiseerde met 1-1 tegen het Deense Aalborg BK en won tot slot afgelopen weekend met 5-2 van . Op 14 juli en 18 juli oefent Ajax nog tegen respectievelijk Medipol uit Turkije en uit Engeland.