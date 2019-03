Ajax langer door met Overmars: "Er zijn hier nog genoeg uitdagingen"

Marc Overmars gaat zijn contract bij Ajax verlengen, zo maken de Amsterdammers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De twee partijen willen de samenwerking verlengen tot medio 2024 en dat is goed nieuws voor de supporters van de club. De directeur voetbalzaken werd in de afgelopen dagen namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar , maar lijkt nu voorlopig in de Johan Cruijff ArenA actief te blijven.



Overmars werd in 2012 aangesteld als directeur voetbalzaken en heeft het nog altijd prima naar zijn zin in Amsterdam. "We maken stappen met zowel de jeugdopleiding als met het eerste elftal. Sportief gezien willen we nog veel laten zien. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het prettig werken is met de mensen om mij heen. Daar haal ik plezier en voldoening uit. Er zijn bij nog genoeg uitdagingen en ik heb het hier naar mijn zin", vertelt de 45-jarige Overmars in het persbericht.



📝 Marc Overmars -> 30 juni 2024! — AFC Ajax (@AFCAjax) 18 maart 2019

De oud-prof werd de laatste tijd steeds vaker gelinkt aan een terugkeer bij Arsenal, waar hij als speler drie seizoenen actief was. "Overmars liet ons weten sterk het gevoel te hebben nog niet klaar te zijn bij Ajax. Hij weet dat wij erg tevreden zijn over zijn functioneren. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen die Ajax zowel sportief als financieel heeft doorgemaakt in de jaren waarin hij deel uitmaakt van de directie. We zijn blij dat Marc Overmars zich voor een langere periode aan Ajax wil verbinden", voegt president-commissaris Leen Meijaard toe.Een rentree bij The Gunners lijkt voorlopig dus niet op de planning te staan voor Overmars. De Engelse topclub wilde hem graag naar Londen halen, maar Overmars kiest voor een langer verblijf in Amsterdam. Diverse Engelse media waren er zeker van dat de voormalig vleugelaanvaller zijn handtekening ging zetten in het Emirates Stadium. Ook Monchi stond op het verlanglijstje van Arsenal, maar hij koos na zijn vertrek bij voor een terugkeer bij .