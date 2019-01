Ajax laat Johnsen teruggaan naar Heerenveen

Dennis Johnsen maakt het seizoen op huurbasis af bij sc Heerenveen. De Friezen hebben bij Ajax een optie tot koop bedongen.

De Amsterdammers namen de 20-jarige Johnsen in de zomer van 2017 over van Heerenveen. Ajax betaalde ongeveer twee miljoen euro voor hem. In de hoofdstad wist hij echter nooit een vaste plek in de hoofdmacht af te dwingen. Johnsen maakte zijn speelminuten vooral bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie.



✍️🔵⚪️ sc Heerenveen heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Dennis Johnsen! Welkom terug Dennis💙💪🏻



— sc Heerenveen (@scHeerenveen) 30 januari 2019

Bij Heerenveen is men content met de terugkeer van de Noorse buitenspeler. "Destijds vonden we het enorm jammer dat Dennis vertrok, nog voordat hij zijn officiële debuut had gemaakt. Dennis is een snelle en vaardige speler die veel diepte in het spel kan brengen. We zijn dan ook blij dat we een optie tot koop hebben bedongen", reageert technisch manager Gerry Hamstra op de officiële website van de Friese club.Dennis Johnsen speelde uiteindelijk slechts een handvol wedstrijden in het eerste elftal. Hij maakte in het verleden deel uit van de jeugdopleiding van Rosenborg en in januari 2015 kwam hij in het Abe Lenstra Stadion terecht. Zijn contract bij Ajax verloopt in de zomer van 2021.