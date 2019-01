'Ajax laat Johnsen seizoen op huurbasis afmaken in Eredivisie'

Dennis Johnsen maakt het seizoen af bij sc Heerenveen.

Het Noorse Dagbladet meldt de aanvaller op huurbasis naar het Abe Lenstra Stadion vertrekt en dat hij woensdag medisch wordt gekeurd. Als Johnsen de testen zonder kleerscheuren doorstaat, wordt hij op dezelfde dag aan pers en publiek voorgesteld.

Heerenveen hoopte Václav Cerny op huurbasis over te nemen van Ajax en kreeg toestemming om met de linksbuiten te praten, maar de Tsjech opteerde voor een langer verblijf in Amsterdam. "We hebben geïnformeerd en Ajax stond open voor een vertrek. Uiteindelijk hebben Cerny en zijn zaakwaarnemer samen besloten om het seizoen in Amsterdam af te maken. We zijn daar geen partij in geweest, maar waren graag met hem om de tafel gegaan", zei Gerry Hamstra dinsdag tegen FOX Sports .



De technisch manager van de nummer elf van de Eredivisie lijkt vervolgend dus contact met Ajax te hebben gehouden om Johnsen te lenen. De jeugdinternational speelde voor Tiller IL, Rosenborg BK en sc Heerenveen alvorens hij in de zomer van 2017 op De Toekomst terechtkwam.



De twintigjarige Johnsen speelde tot dusverre vijf wedstrijden in Ajax 1 en wacht nog op zijn eerste doelpunt. Dit seizoen staat hij op twee treffers en drie assists in veertien optredens in de Keuken Kampioen Divisie, met Jong Ajax. Het contract van Johnsen loopt nog tot medio 2021 door.