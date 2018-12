Ajax laat contract ontbinden: "Nu breekt een nieuwe periode voor mij aan"

Ajax en Zakaria el Azzouzi hebben overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn contract, zo meldt de Amsterdamse club zaterdagavond.

De 22-jarige aanvaller, die nog tot medio 2020 op de loonlijst stond, beschikt vanaf 1 januari aanstaande over een transfervrije status.

"Ik ben Ajax dankbaar voor de opleiding die ik bij de club genoten heb en de kansen die mij geboden zijn", stelt El Azzouzi op de clubsite. "Na een periode van blessureleed breekt voor mij nu een nieuwe periode aan. Ik ben weer fit en dankzij mijn transfervrije status kan ik mij richten op een nieuwe uitdaging bij een andere club."



El Azzouzi maakte op 21 augustus 2015 zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd NAC Breda - Jong Ajax (3-0). In totaal speelde hij elf officiële wedstrijden in Jong Ajax en scoorde daarin vijf keer. El Azzouzi kwam de afgelopen drie seizoenen achtereenvolgens op huurbasis uit voor FC Twente, Sparta en Excelsior.