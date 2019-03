Ajax laat Australisch jeugdinternational terugkeren naar thuisland

Sebastian Pasquali laat Ajax na ruim twee jaar achter zich. Hij wist zijn belofte niet waar te maken bij de Amsterdammers en gaat naar zijn thuisland.

De Australische A-League communiceert via de officiële kanalen dat de negentienjarige middenvelder met ingang van seizoen 2019/20 zal uitkomen voor Western United, een nieuwe club in de Australische competitie. Pasquali was in Amsterdam in het bezit van een aflopende verbintenis en kiest nu dus voor een terugkeer naar zijn thuisland.

kaapte Pasquali in januari 2017 weg bij Melbourne Victory, waar hij destijds al zijn debuut in de A-League had gemaakt. De middenvelder speelde in oktober 2016 op zestienjarige leeftijd zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal en kwam uiteindelijk tot twee optredens voor de club uit Melbourne, alvorens hij naar Europa vertrok. Bij Ajax stroomde Pasquali in bij de Onder-19, waarna hij dit seizoen doorschoof naar het beloftenteam.



In augustus maakte Pasquali zijn debuut in de , waarin hij uiteindelijk tot negen optredens kwam voor Jong Ajax. De middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft nog redelijk vaak aan spelen toe, maar sinds november deed trainer Michael Reiziger nauwelijks meer een beroep op de Australisch jeugdinternational. Na de winterstop kwam Pasquali tot dusver slechts één keer in actie voor Jong Ajax, in de wedstrijd tegen Jong (1-1).



Met ingang van seizoen 2019/20 keert Pasquali dus terug in de A-League. “ Seb heeft al in een van de beste jeugdopleidingen gespeeld bij Ajax, dus we zijn heel blij met zijn komst. We hopen dat hij de lessen uit Europa hier in de praktijk kan brengen. Door hier vaker aan spelen toe te komen, kan hij zijn ontwikkeling doorzetten”, laat John Hutchinson van Western United weten op de website van de A-League. Tegelijk met Pasquali presenteerde Western United ook Apostolos Stamatelopoulos en Dylan Pierias.