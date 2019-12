Ajax krijgt waarschuwing: "Als we onder druk staan, kunnen we hem lanceren"

AZ ging donderdagavond met 4-0 onderuit tegen Manchester United, maar veel tijd om van die domper te bekomen is er niet voor de Alkmaarders.

De nummer twee van de neemt het zondag in het eigen AFAS Stadion alweer op tegen koploper en kan bij een overwinning naast de Amsterdammers komen. Trainer Arne Slot kijkt uit naar het treffen en ziet het niet als een probleem dat zijn ploeg maar weinig voorbereidingstijd heeft.

"Want dat is ontzettend leerzaam. Om stappen te maken hebben we dat soort wedstrijden nodig", wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Net als verloor Ajax afgelopen week ook een Europese wedstrijd (tegen ) en dat betekende al de tweede nederlaag op rij voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Slot durft echter niet te stellen dat zijn team hiervan gaat profiteren.

Lees beneden verder

"Misschien is het een tikkie voor hun zelfvertrouwen, maar Ajax heeft zoveel topspelers in het team en topspelers staan erom bekend dat ze uit moeilijke situaties kunnen terugslaan. Daar zijn ze goed in. Zij zullen moeten terugslaan, wij ook na donderdag", gaat hij verder.

De tegenstander van zondag kent verder weinig verrassingen, zo beaamt Slot. Ajax speelt volgens de trainer 'herkenbaar en duidelijk voetbal', met veel vaste patronen: "Als Erik ten Hag zegt hij ons onder druk wil zetten dan begrijp ik dat. Er zijn meerdere clubs die dat al hebben geprobeerd. ook de tweede helft."

Slot deelt echter ook meteen een waarschuwing uit: "Maar we hebben meerdere wapens. Als we onder druk worden gezet, hebben we met Myron Boadu een speler die we kunnen lanceren. Daar hebben we dan de ruimte voor."