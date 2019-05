'Ajax krijgt met bod van zeven miljoen euro nul op rekest in Turkije'

Ajax lijkt in de zoektocht naar versterkingen te zijn neergestreken in Turkije.

De Amsterdamse club zou namelijk een bod van ongeveer zeven miljoen euro hebben uitgebracht op Dorukhan Toköz, een 23-jarige middenvelder van .

Het bericht wordt woensdagavond naar buiten gebracht door Fatih Dogan, een Turkse journalist annex analist die onder meer werkzaamheden verricht voor Sabah en TRT Spor . Dogan claimt dat het bod echter niet serieus wordt genomen door Besiktas. "Ze denken er op dit moment absoluut niet aan om hem te verkopen."



"Sterker nog, ze hebben verteld: jullie hebben zelf de nodige goede spelers, we zouden wel wat van jullie willen kopen. Maar het bod is nog altijd aanhangig", stelt Dogan.Toköz speelt sinds afgelopen zomer voor Besiktas, dat destijds ongeveer 100.000 euro betaalde aan Eskisehirspor voor de diensten van de Turkse middenvelder.



De controleur kende een moeizaam begin bij de grootmacht uit Istanbul, maar heeft zich sinds november geruisloos in het basiselftal van trainer Senol Günes gespeeld. Toköz speelde dit seizoen twintig competitiewedstrijden voor Besiktas, waarvan negentien als basisspeler, en was daarin goed voor drie doelpunten en vier assists. Hij maakte afgelopen maart zijn interlanddebuut voor Turkije en staat inmiddels op twee interlands.