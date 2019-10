Ajax krijgt 'eervolle en lucratieve' uitnodiging van 700.000 euro

Ajax bereidt zich van 4 tot 12 januari 2020 in Qatar voor op de tweede seizoenshelft, zo bevestigt Ajax.

De Amsterdammers plukken volgens de Telegraaf de vruchten van hun Europese succes van vorig seizoen. Zodoende kregen de Amsterdammers 'een eervolle en lucratieve uitnodiging' om de stadions van het WK 2022 te testen.

bereikte vorig seizoen de halve finale van de en dat is ook in het Midden-Oosten opgevallen. Ook zal meedoen aan het lucratieve toernooi in Qatar, aldus het dagblad. 'Met de derde en vierde deelnemer, waaronder een Turkse topclub, wordt op dit moment onderhandeld', zo klinkt het.

Ajax is gevraagd oefenwedstrijden te spelen tegen Europese topteams, zo melden de Amsterdammers. De tegenstanders en wedstrijddata worden later bekendgemaakt. 'De reden waarom Ajax dit aanbod heeft geaccepteerd is omdat de faciliteiten uitstekend zijn, evenals de beoogde tegenstanders. De trip biedt Ajax eveneens kansen om deze regio op zakelijk gebied te verkennen', zo klinkt het.

Ajax gaat een aardig bedrag opstrijken met de deelname. Waar de trip in Qatar in 2015 nog 150.000 kostte, levert de reis nu naar verluidt 700.000 euro op. Bijna vijf jaar geleden trainde Ajax op de Aspire Academy en waren er ook andere clubs daar aanwezig. Ditmaal heeft de staf en selectie van de Amsterdammers 'exclusief' de beschikking over twee trainingsvelden.

De Telegraaf meldt daarnaast dat de spelers en de technische staf businessclass vliegen. 'Het op een eiland op The Pearl gelegen spelershotel Marsa Malaz Kempinski is met een privé-strand, buitenzwembaden, een spa, een tennisbaan en elf(!) restaurants van alle luxe voorzien. De 'deluxe'-room met zeezicht kost in die periode ruim 400 euro per nacht', zo schrijft de krant.