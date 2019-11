Ajax krijgt drievoudig goed nieuws in aanloop naar uitwedstrijd tegen Chelsea

Erik ten Hag kan dinsdag in het uitduel van Ajax tegen Chelsea in de Champions League 'gewoon' een beroep doen op Álvarez, Martínez en Van de Beek.

Het drietal viel uit in het duel met (2-4 zege), maar is volgens De Telegraaf tijdig hersteld om op Stamford Bridge in actie te kunnen komen.

Van de Beek liep in Zwolle een lichte hamstringblessure op, maar liet na de wedstrijd al weten dat hij 'niks ernstigs' had. "De dag na het duel is hij uitgebreid behandeld en ook vandaag neemt hij op de tafel bij de fysio plaats, maar de hamstring voelt goed", meldt De Telegraaf.

Ook Martínez heeft geen schade overgehouden aan de wedstrijd tegen PEC. De Argentijn moest zich laten wisselen na een charge van Gustavo Hamer. Martínez heeft uiteindelijk alleen een zwelling overgehouden aan het incident en van inwendig letsel is dus geen sprake."

"Ik wil alle mensen bedanken die bezorgd waren over mijn uitvallen. Het was enkel een trap", liet Martínez zondag al via Instagram weten. Álvarez verloor een stukje van zijn tand na een elleboogstoot van Mustafa Saymak en kampte daarna met duizeligheid, waardoor hij uit voorzorg naar de kant gehaald werd.

De duizeligheid is verdwenen en test de medische staf of Álvarez in actie kan komen tegen . Op hetzelfde moment wordt gekeken of Martínez in Londen kan spelen, maar de medische staf zou optimistisch zijn over hun speelkansen. Chelsea en trappen dinsdagavond om 21.00 uur af op Stamford Bridge.