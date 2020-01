'Ajax krijgt concurrentie uit Duitsland na transfervrije slag van Bayern'

De kans dat André Onana aankomende zomer bij Ajax vertrekt lijkt steeds groter te worden.

De Amsterdammers speuren inmiddels Europa af naar een vervanger van de doelman. Maandag doken er geruchten op over de interesse in -sluitpost Odysseas Vlachodimos en hij is zeker niet de enige.

De naam van Hendrik Van Crombrugge zingt ook al langer rond in de Johan Cruijff ArenA, al lijken er meer gegadigden voor hem te zijn. Van Crombrugge was in 2017, toen hij nog bij KAS Eupen onder de lat stond, al in beeld bij om tweede doelman te worden.

De keeper bedankte hier toen nog voor, maar zou nu weer een kandidaat zijn om naar Amsterdam te komen, ditmaal als eerste doeman.

De Belg speelt inmiddels voor en Het Nieuwsblad wist eind december te melden dat Ajax Van Crombrugge al maanden intensief geeft gescout.

Diezelfde Belgische krant bericht nu echter dat er kapers op de kust zijn. Naast Ajax zou namelijk ook de naam van Van Crombrugge hebben onderstreept.

Die Knappen raken eerste keus onder de lat Alexander Nübel aankomende zomer kwijt aan , dat afgelopen zaterdag melding maakte van zijn transfervrije komst.

Hoewel Schalke met Markus Schubert al een jonge, talentvolle keeper onder contract heeft staan, zou het toch op zoek zijn naar een vervanger van Nübel.

De Duitsers hebben Van Crombrugge naar verluidt al langer in het vizier en hebben volgens de berichtgeving nu opnieuw geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

De 26-jarige doelman, die vooralsnog 23 wedstrijden speelde namens Anderlecht, ligt nog vast tot medio 2023.