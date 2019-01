Ajax kreeg nul op het rekest: "Ik had net toegezegd bij Australië"

René Meulensteen is ten tijde van de aanstelling van Erik ten Hag gepolst voor de functie van assistent-trainer bij Ajax.

De voormalig rechterhand van Sir Alex Ferguson bij Manchester United was echter niet beschikbaar, waarna de Amsterdamse club uiteindelijk Alfred Schreuder aanstelde als assistent van Ten Hag.



Het was algemeen directeur Edwin van der Sar, die Meulensteen kent van hun gezamenlijke tijd bij Manchester United, die contact zocht. "Maar toen had ik net toegezegd bij Australië, anders had ik het wel gedaan. Een parttime invulling was niet te combineren", vertelt Meulensteen aan de Gelderlander .



Het contact met Van der Sar en Ten Hag is gebleven. "Ik heb nog af en toe contact met Erik. Ik ben bij Bayern München op bezoek geweest toen hij daar trainer was van het tweede elftal. Ook met Edwin spreek ik regelmatig. Niet alleen omdat we bij Manchester United samen hebben gewerkt, ook omdat zijn zoon Joe net als mijn zoon Melle momenteel bij RKC Waalwijk voetbalt."



Na zijn periode op Old Trafford was Meulensteen, 54 jaar, werkzaam bij Anzhi Makhachkala, Fulham, Maccabi Haifa en Kerala Blasters. Tegenwoordig maakt hij deel uit van de technische staf van het nationale elftal van Australië, onder leiding van Graham Arnold.