'Ajax komt nog niet in actie met betrekking tot contractopwaardering'

Matthijs de Ligt lijkt Ajax te verlaten voor Juventus en is dan, na Frenkie de Jong, de tweede basiskracht die de deur achter zich dichttrekt.

Meerdere spelers van de Amsterdammers worden echter eveneens in verband gebracht met een transfer, waaronder Donny van de Beek. De middenvelder zou door worden beschouwd als een alternatief voor Paul Pogba, die nog altijd als droomaanwinst geldt.

Dat nieuws is ook bij directeur voetbalzaken Marc Overmars aangekomen, maar tot concrete gesprekken met Van de Beek heeft dit volgens Voetbal International nog niet geleid. De Oranje-international tekende begin vorig jaar een contract tot medio 2022 en zag hoe het salarisplafond van de club in de daaropvolgende periode flink opgehoogd werd. Hoewel de club eerder dit jaar al de intentie uitsprak om Van de Beek te belonen met een verbeterd contract, zijn er nog geen concrete onderhandelingen gestart over de opwaardering van zijn verbintenis.



Van de Beek is volgens berichten uit Spanje Christian Eriksen inmiddels voorbijgestreefd als belangrijkste alternatief voor Pogba. De middenvelder maakte seizoen veel indruk in de en heeft zich zodoende nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij de Koninklijke. Voetbal International weet hieraan toe te voegen dat zestig tot zeventig miljoen euro wenst te ontvangen voor Van de Beek. kreeg deze vraagprijs eerder dit jaar ook te horen en slaagde er daarna niet in om een deal te sluiten.



speelt overigens een dubbelrol in de toekomst van Ajax. Naast de concrete interesse in De Ligt denkt La Vecchia Signora ook nog altijd aan een terugkeer van Pogba, die voor naar verluidt 150 miljoen euro mag vertrekken bij . Als de Italianen er inderdaad in slagen om de wereldkampioen op te pikken op Old Trafford, zal Real Madrid zich naar alle waarschijnlijkheid tot Van de Beek wenden.