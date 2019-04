Ajax komt met contractnieuws: "Hij kon ook naar het buitenland"

Noussair Mazraoui heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, zo brengt Ajax via de officiële kanalen naar buiten.

De vleugelverdediger bereikte vorige maand al overeenstemming over een nieuwe verbintenis bij de Amsterdammers en maandagochtend zette de verdediger zijn krabbel. Zodoende ligt de Marokkaans international nu tot medio 2022 vast.



"Ik ben ontzettend blij dat ik bijgetekend heb bij deze mooie club", zegt de rechtsback op de clubsite. Directeur spelersbeleid Marc Overmars laat weten heel tevreden te zijn dat de vleugelverdediger kiest voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA. "Noussair is nog maar 21 jaar en op meerdere posities inzetbaar."



"We hebben goede gesprekken gevoerd over zijn toekomst. Natuurlijk kan ook hij naar het buitenland", aldus Overmars, die benadrukt dat het goed voor Mazraoui is dat hij langer actief zal zijn bij Ajax. Mazraoui heeft tot op heden 48 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax gespeeld, met vier doelpunten en evenzoveel assists als resultaat.Overigens komt de vleugelverdediger de komende drie duels niet in actie voor Ajax. Mazraoui is door de KNVB voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen . Ook tijdens de thuiswedstrijd tegen in de kwartfinale van de op 10 april zit de verdediger een schorsing uit.