Ajax komt met blessurenieuws van Hakim Ziyech

Hakim Ziyech is voorlopig uitgeschakeld, zo bevestigt Ajax woensdagochtend via de officiele kanalen.

Diverse media hadden al melding gemaakt van een langere absentie van de middenvelder en nu heeft de club dit onderstreept. "Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Ziyech een scheurtje in zijn kuitspier heeft opgelopen. De verwachting is dat hij in elk geval de komende weken niet inzetbaar is", zo klinkt het.

Ziyech liep de blessure zondag op in de thuiswedstrijd tegen (2-1). De middenvelder kwam na een uur spelen verkeerd terecht en het was gelijk duidelijk dat Ziyech pijn had. De spelmaker maakte een terneergeslagen indruk en gaf aan dat trainer Erik ten Hag hem naar de kant moest halen.

Jurgen Ekkelenkamp nam vervolgens diens plaats in op het middenveld van de koploper in de .

De geblesseerde Ziyech zal een belangrijke fase in het seizoen van missen. Normaal gesproken gaan de aanstaande competitiewedstrijden tegen , en aan zijn neus voorbij. Daarnaast lijken de duels met (op 20 en 27 februari) in de achtste finale van de gevaar te lopen.

Ten Hag geeft wellicht weer speeltijd aan Ryan Gravenberch, die zondag als basisklant trefzeker was tegen Sparta. Ook Razvan Marin is een optie voor de coach van de Amsterdamse club.