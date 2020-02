Ajax komt in actie met contractverlenging door interesse uit Premier League

Ajax en Sven Botman hebben in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een nieuw tot 2023 lopend contract.

De twintigjarige verdediger wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan sc en maakt in Friesland een uitstekende indruk.

"Ik wilde graag bijtekenen als een plan met me had en dat bleek er te zijn", vertelt Botman zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

"Van de zomer keer ik terug, waarna ik in de voorbereiding en gedurende het seizoen als volwaardig lid van de A-selectie een eerlijke kans krijg om me te bewijzen", geeft de jonge verdediger te kennen.

Volgens De Telegraaf zijn beide partijen door de belangstelling van Norwich City al in een vroeg stadium tot een akkoord gekomen. "Een jaar geleden speelde ik in Jong Ajax en opeens werd ik begeerd door een club uit de Premier League."

"Dat verbaasde me wel, maar is eens te meer het bewijs hoe snel het in de voetballerij kan gaan." Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, belde afgelopen maand met Botman, die nog tot medio 2022 vastlag.

"Daar bleek dat hij tevreden was over mijn ontwikkeling, veel vertrouwen in me heeft en een potentiële Ajax 1-speler in me ziet", zegt Botman, die er naar uitkijkt om van Daley Blind te kunnen leren.

"Als je ziet hoe hij al anderhalf seizoen bezig is bij Ajax, dan vind ik dat heel bijzonder. De rust aan de bal, zijn inzicht, de crosspass. Alles wat hij doet lijkt zo simpel: prachtig."

Botman raadt het andere jonge spelers aan om op huurbasis te vertrekken bij Ajax, indien er sprake is van een 'dood spoor'. "Die mogelijkheid moet zich natuurlijk wel voordoen. Bij de keuze tussen een -club en bij Jong Ajax blijven, zou ik voor dat laatste kiezen."

"Maar de is echt een geweldige leerschool", vertelt de verdediger. Hij is blij dat iedereen nu weet hoe zijn toekomst er uitziet. "Best veel mensen vroegen me al wat ik komend seizoen ga doen. Nu weten ze het: naar Ajax."