Ajax knokt zich terug in titelrace: "Het is misschien niet de Ajax-manier"

Ajax mag na de 3-1 overwinning van zondag op koploper PSV weer hopen op de landstitel. De Amsterdammers trokken de zege met tien man over de streep.

Het verschil op de ranglijst bedraagt met zeven speelrondes voor de boeg nog maar twee punten. Matthijs de Ligt erkent dat in de tweede helft uit een ander vaatje moest tappen. Ajax kwam na een klein uur voetballen immers met tien man te staan na een rode kaart voor Noussair Mazraoui. Luuk de Jong tekende vervolgens vrijwel direct namens voor de gelijkmaker, waarna Ajax achteruit werd gedrukt.

"De tweede helft hebben we gevochten als leeuwen en daar genoot ik wel van. Het is misschien niet de Ajax-manier, maar we hebben wel de drie punten", vertelt De Ligt na afloop voor de camera van FOX Sports . De Amsterdammers stapten ondanks de ondertalsituatie uiteindelijk toch met een 3-1 overwinning van het veld.

Na een door David Neres verdiende strafschop zorgde Dusan Tadic vanaf elf meter voor de 2-1, waarna de uitblinkende Neres in de blessuretijd de eindstand bepaalde. De Ligt vierde de overwinning na afloop uitgebreid met de Johan Cruijff ArenA. "Wij weten dat het publiek heel belangrijk kan zijn. Zij sturen ons tot het gaatje en dat is het mooi dat we het zo kunnen vieren", besluit de centrumverdediger.