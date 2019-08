Ajax keek eerst rond in Duitsland voor opvolger De Ligt

Ajax nam deze zomer afscheid van Matthijs de Ligt en Edson Álvarez werd als opvolger van de vertrokken aanvoerder weggeplukt bij Club América.

De Mexicaan was echter niet de enige kandidaat, aangezien 1 FC Köln-verdediger Jorge Meré ook op het lijstje stond.

De verdediger, die verder eveneens op interesse van kon rekenen, koos er echter voor om bij de Duitse promovendus te blijven.

"Ik weet dat er interesse was van verschillende clubs", bevestigt de 22-jarige Spanjaard in gesprek met BILD. "Dat verheugt mij natuurlijk. Het is een bevestiging van mijn kwaliteiten en vertelt mij dat ik op de goede weg ben."

"Mijn missie hier is echter nog niet voltooid. Na een jaar in de 2. is het belangrijk voor mij om nu met Köln in de Bundesliga te spelen en om ervoor te zorgen dat de club een vaste waarde wordt op dit niveau."

Meré genoot zijn opleiding bij Real Oviedo en Sporting Gijón en laatstgenoemde club verkocht hem in de zomer van 2017 voor zeven miljoen euro aan Köln.

De jonge verdediger ontpopte zich in de afgelopen twee seizoenen tot vaste waarde bij die Geißböcke en mag zich inmiddels ook een ervaren jeugdinternational noemen.

Lees beneden verder

Meré werd afgelopen zomer nog Europees kampioen met Spanje Onder-21, al bleef hij na drie basisplaatsen in de groepsfase wel negentig minuten op de bank zitten in de halve finale tegen Frankrijk en eindstrijd tegen Duitsland.

Met Köln verloor Meré afgelopen weekend de eerste wedstrijd van het seizoen van en vrijdag staat er met weer een zware tegenstander op het programma.

De jongeling kijkt echter uit naar wat hij zelf 'een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen' noemt: "Ik verheug me hier al een tijd op, voor dit soort wedstrijden heb ik een jaar lang hard gewerkt."