Ajax kan financiële meevaller verwachten na deal in Milaan

Ajax incasseerde in de zomer van 2013 13,5 miljoen euro met de verkoop van Christian Eriksen aan Tottenham Hotspur.

Bijna zeven jaar later kunnen de Amsterdammers echter nog een bedrag tegemoetzien voor de Deen, aangezien Eriksen op het punt staat om the Spurs te verlaten voor .

Vanuit Italië en Engeland komen echter tegenstrijdige berichten over de hoogte van de som die overgemaakt zal worden naar Amsterdam.

Eriksen, die twee jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van , wordt maandag in Milaan verwacht voor de medische keuring en de afronding van de deal.

I Nerazzurri betalen volgens Sky Italia twintig miljoen euro, exclusief bonussen, om het aflopende contract van de middenvelder in Londen af te kopen.

De recette van een oefenwedstrijd tussen de twee clubs zal ook voor de Engelsen zijn, terwijl Inter ook meebetaalt aan de solidariteitsbijdrage die Tottenham aan Eriksens eerdere clubs over moet maken.

Lees beneden verder

Volgens de Italiaanse sportzender kunnen Odense BK en Ajax ongeveer een miljoen verwachten voor de jaren dat zij Eriksen hebben opgeleid. Vanuit Engeland komen maandagochtend echter andere berichten die stellen dat de Amsterdammers meer geld aan deal overhouden.

The Athletic weet namelijk te melden dat Ajax tien procent van de transfersom voor Eriksen krijgt. De koploper van de zou in dat geval twee miljoen verdienen aan de overstap van zijn voormalige speler, die zaterdag al ontbrak in de wedstrijdselectie van Tottenham voor de -wedstrijd tegen .

De 27-jarige Eriksen gaat naar verwachting een tot medio 2024 doorlopend contract tekenen bij Inter, tegen een jaarsalaris van acht miljoen euro plus bonussen.