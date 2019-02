"Ajax is weer wat teruggekomen, maar zij verspelen ook genoeg punten"

Met Angeliño als linksback stevent PSV af op de tweede landstitel op rij, al is Ajax nog verre van verslagen in de spannende titelstrijd.

Zondagmiddag wacht met Feyenoord een stevige krachtmeting voor de Eindhovenaren, die eerder dit seizoen in Rotterdam met 2-1 onderuit gingen. Ook de start van 2019 verloopt niet bepaald overtuigend voor de koploper van de Eredivisie. Als vanzelfsprekend houdt Angeliño vertrouwen in een goede afloop. "Het moet weer dominanter, terug naar hoe we normaal spelen", vertelt de Spanjaard in gesprek met Voetbal International .

Angeliño weet dat hij en zijn ploeggenoten niet sterk zijn begonnen aan de tweede seizoenshelft. Tegen FC Emmen (2-2), FC Utrecht (2-2) en sc Heerenveen (2-2) kwam de titelhouder niet verder dan een gelijkspel. Met een voorsprong van vier punten op Ajax gaat PSV de laatste maanden van het seizoen in. "De druk zal groter worden en het mentale aspect wordt steeds belangrijker. Als team zullen we sterk moeten blijven. Tegen Feyenoord spelen we in elk geval thuis, het gras is goed en we voetballen in ons stadion bijna altijd goed", aldus de linkspoot.



Eerder dit seizoen ging PSV in de Kuip dus onderuit tegen Feyenoord. Ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal trokken de Rotterdammers aan het langste eind. "We hebben nog wat recht te zetten tegen hen", weet Angeliño, die in Rotterdam negentig minuten binnen de lijnen stond. "Zondag moeten we ervoor zorgen dat we het gevoel weer de goede kant opdraaien. Ajax is weer wat teruggekomen, maar zij verspelen ook genoeg punten na de winterstop. Ik geloof heilig in dit team, wij zullen niet instorten."



PSV nam de Spaanse linksback afgelopen zomer voor 5,5 miljoen euro over van Manchester City. Op huurbasis maakte hij tijdens seizoen 2017/18 veel indruk in het shirt van NAC Breda. Daarvoor werd Angeliño ook al eens uitgeleend aan New York City FC, Girona FC en RCD Mallorca. De jeugdinternational van Spanje ligt tot de zomer van 2023 vast bij zijn Brabantse werkgever en liet dit seizoen nog geen competitiewedstrijd aan zich voorbij gaan. Op bezoek bij FC Emmen wist de 22-jarige Angeliño zelfs het net te vinden.