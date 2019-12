"Ajax is wat dat betreft meer een koopclub dan een opleidingsclub geworden"

Ajax neemt al jaren talenten over van AZ en de clubleiding van de Alkmaarders steekt niet onder stoelen of banken dat men daar van baalt.

Kenneth Perez stapte in het verleden zelf over van naar en begrijpt de frustratie van zijn oude club. Volgens de oud-voetballer is de club uit Amsterdam de laatste jaren steeds meer 'een koopclub' geworden.

Nemanja Gudelj, Kolbeinn Sigthorsson, Niklas Moisander, Henk Timmer, Mounir El Hamdaoui, Demy de Zeeuw, Olaf Lindenbergh en Nick Viergever maakten de afgelopen jaren allemaal de overstap van AZ naar Ajax, terwijl diverse jeugdspelers dezelfde weg bewandelden.

Hoewel de Alkmaarse clubleiding zijn spelers het liefst aan buitenlandse clubs verkoopt, is het niet ondenkbaar dat na dit seizoen opnieuw talenten van AZ naar Ajax gaan. Calvin Stengs en Myron Boadu worden in de media veelvuldig aan Ajax gelinkt.

"Dat is altijd zo geweest", zegt Perez in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Een speler is vrij om een stap te maken en Ajax is een aantrekkelijke club. Het enige dat AZ kan doen, is de jeugdopleiding zó goed te maken dat spelers wél blijven."

"Volgens mij gaat dat heel aardig. Het zou ook goed zijn als de vergoeding voor het overnemen van talenten stijgt. Dat Ajax zo veel naar AZ kijkt, is armoedig."

"Ajax is wat dat betreft meer een koopclub dan een opleidingsclub geworden. Dat is op zoch niet erg. Want als Ajax straks aanklopt voor Stengs of Boadu, dan kan AZ toch vragen wat het wil?"