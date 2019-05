Ajax is 'herenakkoord' voor en mikt op toptalenten van Feyenoord

Ajax werkt aan de komst van meerdere jeugdspelers van Feyenoord, zo meldt Varkenoord Watch zaterdag.

Volgens het fankanaal, dat dicht op het vuur zit als het gaat om de jeugdopleiding van , lijkt de veertienjarige Rico Speksnijder in ieder geval de overstap te maken naar de rivaal. Eerder deze week werd al duidelijk dat mikt op de komst van de zestienjarige Steven van der Sloot.

Speksnijder is een aanvallende middenvelder, die uitkomt voor Feyenoord Onder-14 en zich jeugdinternational mag noemen. Van der Sloot komt uit voor de Onder-17 van de Rotterdammers en neemt momenteel deel aan het EK Onder-17 met Oranje in Ierland. Feyenoord is 'zeer ontevreden' met het naderende vertrek van het tweetal, zo schrijft Varkenoord Watch , maar de club staat machteloos.



De talenten hebben nog geen profcontract en zodoende ontvangt Feyenoord slechts een opleidingsvergoeding van enkele tienduizenden euro's. Ajax zou ook met andere jeugdinternationals van Feyenoord in gesprek zijn. De koploper van de werkt hard aan het aanvullen van de jeugdopleiding: eerder deze maand werden Kian Fitz-Jim en Rio Hillen van al gestrikt voor een overstap naar De Toekomst.



In de 'veranderagenda' van de Eredivisie is een herenakkoord opgenomen, waarin staat dat grote clubs zich zullen onthouden van het 'actief benaderen van jonge talentvolle spelers' van elkaar. Als dat toch gebeurt, al dan niet op initiatief van de speler zelf, moet een vergoeding van 35.000 euro per opleidingsjaar worden betaald. Dat is aanzienlijk meer dan er nu betaald moet worden. Het herenakkoord treedt echter pas in werking vanaf 2021.