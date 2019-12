"Ajax is gelijkwaardig aan, zo niet beter dan, Manchester United"

AZ leed donderdagavond een ruime uitnederlaag tegen Manchester United.

Op Old Trafford gingen de Alkmaarders met 0-4 onderuit in de . Trainer Arne Slot baalt vooral van de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf. In een slechte fase na rust gaf zijn team binnen een kwartier drie doelpunten weg, waarna Mason Greenwood ongeveer twintig minuten voor tijd de eindstand bepaalde. "Een vervelende fase na rust? Dat is een understatement", zegt Slot.

In gesprek met FOX Sports geeft Slot aan dat hij niet het gevoel had dat zijn ploeg met 4-0 zou verliezen. De manier waarop de wedstrijd uit handen gaf, stemt hem ontevreden.

"Dat geeft misschien de kwaliteiten van de tegenstander weer, maar het belangrijkste is: je kunt leuk meespelen, maar ook in een paar minuten de wedstrijd helemaal weggeven", aldus de trainer.

"Nu in de groepsfase is de uitslag niet zo van belang, maar in de knock-outfase wel. Als je dan met 4-0 verliest en je moet nog een return..."

Tijd om te treuren heeft AZ niet, want zondag staat de topper in de tegen Ajaax op het programma. Slot verwacht niet dat de ruime nederlaag tegen doorwerkt in het duel met de koploper.

"We kwamen hier om te winnen, dat is niet gelukt. Maar de teleurstelling is niet zo heel groot, want we zijn door in Europa. Als ik vooraf had mogen kiezen tussen vanavond winnen en zondag winnen, dan had ik voor zondag gekozen", aldus Slot.

"Maar is een fantastische ploeg. Zij zijn gelijkwaardig aan, zo niet beter dan, Manchester United." Als AZ wint van Ajax, komt het qua puntenaantal gelijk met de Amsterdammers.