Ajax is Eredivisie-clubs ver voor op social media; groei van 257% op Instagram

Ajax is veruit de populairste Eredivisie-club op sociale media, zo blijkt uit cijfers van Social Dutch.

De Amsterdammers zijn ten opzichte van 2018 hard gegroeid op zowel Facebook als Instagram. is de op-één-na populairste club van Nederland op sociale media, maar heeft een straatlengte achterstand op de accounts van de kersverse landskampioen.

Met name op Instagram heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt. Op 17 mei 2019, de pijldatum van de cijfers, had Ajax 2.557.210 volgers op Instagram. Dit betekent een groei van 257 procent ten opzichte van een jaar geleden. De club is zeer actief op Instagram en mede door het succes in de is de groei toegenomen. Op Facebook heeft Ajax bijna drie miljoen fans, wat een groei van 18,8 procent betekent.



Bij Ajax zijn dertig personen werkzaam bij Ajax Media. Hoofdredacteur Daan Germans liet in een interview met NPO Radio 1 weten dat zijn redactie met name gericht is op sociale media. Behalve Facebook en Instagram zijn ook Twitter (ruim 1,13 miljoen volgers) en YouTube (495.300 abonnees) belangrijke kanalen voor Ajax. "Twee derde van onze volgers op Facebook komt uit het buitenland. Op Instagram en Twitter is dat meer dan de helft. Dan is het ook heel legitiem om als club steeds meer in het Engels te communiceren", aldus Germans.



PSV is zowel op Facebook (854.917 fans) als op Instagram (344.851 volgers) de tweede club van Nederland. staat op een stevige derde plaats met 626.655 volgers op Facebook en 318.244 op Instagram. Van alle -clubs is de minst populaire. De Limburgers worden op Facebook gevolgd door 15.576 accounts en 15.271 op Instagram.