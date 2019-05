"Ajax is eigenlijk de 'feeder club' van Tottenham Hotspur"

Ajax en Tottenham Hotspur strijden woensdagavond om een plek in de finale van de Champions League.

Het heenduel in Londen eindigde een week geleden in een 0-1 overwinning voor de Amsterdammers. Tim Sherwood, voormalig manager van the Spurs, verwacht dat Tottenham de finale gaat halen. "Ze hebben een kans. Tottenham speelt tegen , dat eigenlijk hun 'feeder club' is. Let's face it . Ze hebben vier ex-spelers van Ajax in hun selectie", weet Sherwood.

"Ajax heeft het briljant gedaan, ze hebben een jonge ploeg en openen de ogen van Premier League-clubs met hun filosofie. Maar in mijn ogen is Tottenham de favoriet in dit tweeluik. Ik verwacht dat ze er klaar voor zijn en dat ze aan het langste eind zullen trekken", zo voorspelt de oud-trainer in gesprek met Talksport.



"Voor beide ploegen is dit de beste kans ooit om de -finale te bereiken. Het is een massive game , de grootste wedstrijd in het leven van deze jonge mannen", vervolgt de vijftigjarige oefenmeester. "De situatie is een beetje te vergelijken met die van . Iedereen schreef ze af in de groepsfase en in de wedstrijd tegen , waarin de VAR hen in de 95e minuut heeft gered. Nu schrijft iedereen Tottenham weer af, maar ik geloof dat ze naar de finale gaan."



"Mauricio Pochettino zegt misschien dat het een beetje vergezocht is dat Tottenham de Champions League kan winnen, maar daar ben ik het niet mee eens. Ze hebben een elftal dat op een goede dag iedereen kan verslaan. Het zou aparter zijn als Ajax, hun feeder club, de Champions League wint. Als je in het begin van het seizoen had verteld dat Tottenham de finale kon halen ten koste van Ajax, was je uitgelachen", besluit Sherwood.