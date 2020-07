Ajax is dicht bij gewenste versterking van acht miljoen

In navolging van Ekstra Bladet maken nu ook De Telegraaf en Voetbal International melding van de interesse van Ajax in Mohammed Kudus.

De negentienjarige aanvaller van FC Nordsjaelland heeft de clubs voor het uitkiezen, maar zou nu opteren voor . De Amsterdammers moeten er nog wel uitkomen met club en speler.

Volgens Voetbal International moet Kudus circa 8 miljoen euro kosten; De Telegraaf rept over een bedrag van 8,5 miljoen. Kudus speelt sinds januari 2018 voor de Deense topclub en wordt als grootste talent van de Superliga beschouwd.

Met de komst van de jonge een veelzijdige spits zou trainer Erik ten Hag zijn gewenste aanvallende versterking krijgen, aldus De Telegraaf. Volgens Ekstra Bladet is Kudus al op weg naar Ajax, dat dus nog geen definitief akkoord heeft bereikt.



De jongeling speelde vooralsnog 57 officiële wedstrijden voor FC Nordsjaelland, waarin hij 14 keer tot scoren kwam. Clubs als , , , , en werden reeds gelinkt aan de aanvaller.

De Ghanees kiest nu dus naar verluidt voor Ajax, dat hem al langere tijd nadrukkelijk volgt. Gezien de transferperikelen en de hoge transferwaarde besloot FC Nordsjaelland om Kudus tijdens de play-offduels om het kampioenschap buiten de selectie te laten.

Ajax ziet veel potentie in de dribbelaar, die op 2 augustus twintig jaar wordt. Ajax hoopt hem dan al in Amsterdam te kunnen begroeten. Kudus ligt tot december 2021 vast in Denemarken.