Ajax irriteert clubs in Nederland met 'leegplukken' van concurrenten

Ajax kan woensdag in de laatste speelronde bij De Graafschap officieel de dubbel winnen en strandde pas in de halve finales van de Champions League.

De club uit Amsterdam is achter de schermen druk bezig om nog nadrukkelijker de baas in de te worden. 'Een alleseter die zelfs zijn concurrenten leegplukt', zo wordt woensdag door het Algemeen Dagblad omschreven. Dat leidt volgens het dagblad 'tot grote irritaties'.

Ajax flirt immers niet alleen met Steven Bergwijn van concurrent , maar zet in op dubbele kansen: miljoenen neerleggen voor spelers van buitenaf én jonge parels weghalen bij andere clubs. Vooral streekgenoot heeft veel moeite met de wijze waarop Ajax de jeugdopleiding met spelers van de Alkmaarders aanvult. Het vertrek van Rio Hillen en met name Anass Salah-Eddine en Kian Fitz-Jim naar Ajax doet pijn bij een opleidingsclub als AZ.



Vorige zomer verkaste ook hoofd scouting Michel Doesburg naar Amsterdam, waar men ook met meer dan gemiddelde interesse de verrichtingen van de jeugd van volgt. De zestienjarige jeugdinternational Steven van der Sloot geniet interesse van Ajax en de twee jaar jongere Rico Speksnijder zou zijn jawoord al hebben gegeven aan de Amsterdammers.



Het is verder maar de vraag of jeugdinternationals als Shiloh 't Zand en Ilyas el Moussaoui bij Feyenoord blijven. In Rotterdam-Zuid is men sowieso niet blij met de intensieve samenwerking van Ajax met Sparta en topamateurclub Westlandia uit Naaldwijk. Ook is de interesse van topclubs in de eigen jeugd meer dan zat. "Elk seizoen worden er spelers van de Onder-11 weggehaald. Dan zit er nog geen vergoeding aan vast, dat is pas vanaf de Onder-12", stelt Jelle Goes, manager academie bij FC Utrecht.



"Voor opleidingen in het algemeen zouden daar veel betere afspraken over moeten komen. Ook als ik andere directe collega's spreek: er gaat zoveel energie in zitten om die jongens te behouden, terwijl je bezig wilt zijn met het ontwikkelen van die spelers", erkent Goes.