Ajax in beroep tegen straf UEFA; fans mogen hopen op 'Chelsea'

Ajax gaat in beroep tegen de straf van de UEFA, zo heeft de club laten weten.

De Europese voetbalbond bepaalde dat de Amsterdammers geen fans mogen meenemen naar de uitwedstrijd tegen in de groepsfase van de . Algemeen directeur Edwin van der Sar kondigde al aan dat de club het er niet bij zou laten zitten. Supporters van mogen nu dus alsnog hopen op een reis naar Londen.

Ajax heeft woensdag de motivering van de UEFA ontvangen. Een dag later heeft de club de stukken beoordeeld, waarop is besloten om beroep aan te tekenen.

"De straf die we als club van de UEFA hebben gekregen na de wedstrijd in vind ik heel onverdiend en teleurstellend. In het stadion heerste een prima sfeer en voor onze supporters in Spanje had ik alleen maar complimenten", reageerde Van der Sar onlangs in De Telegraaf . "Er is één relletje buiten het stadion geweest. Dat had niets met onze officiële supporters te maken."

Behalve een wedstrijd zonder uitsupporters kreeg Ajax ook een boete van vijftigduizend euro en een voorwaardelijke straf van één jaar voor de verkoop van tickets bij een uitwedstrijd. De supporters van Ajax lieten tijdens de uitwedstrijd tegen door middel van fakkels en vuurwerk hun onvrede blijken over de straf van de Europese voetbalbond. "Daar help je niemand mee", reageerde Van der Sar.

"Op deze manier luistert echt niemand naar je. Nu hangt ons ook in Nederland een straf boven het hoofd."