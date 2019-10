Ajax-huurling liet Barcelona links liggen: "Zij communiceerden beter"

Filip Frei hoopt dit seizoen een definitief verblijf bij Ajax af te dwingen.

De achttienjarige vleugelverdediger, die dit seizoen door de Amsterdammers wordt gehuurd van FC Zürich en uitkomt voor het Onder-19-elftal, had afgelopen zomer ook naar gekund, zo onthult hij op de website van .

Frei was eerder dit jaar zelfs even op proef bij Barça. "Ik was daar op stage, omdat ze mij gescout hadden", vertelt Frei. ''Ik trainde bij Barcelona een weekje met de Onder 19, maar mijn club en Barcelona hadden wat problemen."

"Ook Ajax volgde me en nodigde mij uit voor een stage. Zij communiceerden beter en vonden een oplossing. Ajax is heel speciaal en voor jonge spelers een perfecte club."

Ajax regelde dat Frei in een gastgezin in Almere terecht kon. "Toen ik hier kwam, had ik geen problemen om nieuwe mensen te leren kennen. De mensen in Nederland zijn heel erg open en direct."

"Daar hou ik van, want dit maakt het makkelijker voor mij. Ik voel me erg welkom hier, kan iedereen wat vragen. Dat is prettig. Ik hoop na mijn huurperiode te kunnen blijven. Slagen bij Ajax is mijn droom."

Frei omschrijft zichzelf als een aanvallende vleugelverdediger. "Ik hou ervan om de bal te hebben. Van kleins af aan ben ik al een dribbelaar. Maar als rechtsback moet je een beetje voorzichtig zijn waar je de bal in bezit houdt."

"Soms moet je gewoon snel spelen, doorbewegen en in the third zone je dribbel uitvoeren. Ik hou ervan om één op één te gaan, maar je moet echt het goede moment kiezen, want je kan je ploeg in moeilijkheden brengen."