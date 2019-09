Ajax hoort bekende ambitie: "Die heb ik ook, dat is geen geheim"

Joël Veltman is een onbetwiste basiskracht bij Ajax, maar het was afgelopen transferperiode nog maar de vraag of hij in Amsterdam zou blijven.

Bij een recente date night met zijn vrouw mijmerde de 27-jarige stopper nog uitvoerig over zijn opmerkelijke carrière.

Veltman, die inmiddels meer dan tweehonderd wedstrijden voor heeft gespeeld, heeft in zijn loopbaan al veel kritiek en blessures te verduren gekregen. Deze zomer leek Veltman voor het eerst daadwerkelijk op weg naar de uitgang te zijn bij de Amsterdammers. "Tenminste, alles lag nog open. Ik had nog een contract voor een jaar. Dan is het vanzelfsprekend dat je verder gaat kijken", zegt Veltman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"En die ambitie om te spelen in het buitenland heb ik ook, dat is geen geheim", vervolgt hij. "We zijn gesprekken gaan voeren met clubs en toen kwam Ajax naar ons toe met de mededeling: we willen niet dat je gaat." Veltman vindt niet dat hij moet worden vergeleken met Matthijs de Ligt, die naar is vertrokken. "Ik lees weleens: die Veltman doet het goed, maar het is geen Matthijs de Ligt. Nee, natuurlijk ben ik dat niet. Maar je moet ons ook niet met elkaar vergelijken, vind ik."

Veltman is blij dat hij vandaag de dag weer veel als centrale verdediger wordt gebruikt. Afgelopen zondag tegen (1-1) vormde hij met Daley Blind het centrale duo achterin. Donyell Malen wist voor de Eindhovenaren nog een punt te verzilveren.

"Het is tegen dat soort aanvallers zaak om vooral positioneel goed te staan. Daley Blind is daar natuurlijk een master in", aldus Veltman, die het woensdag met Ajax in eigen huis opneemt tegen .