Ajax hofleverancier bij selectie Oranje Onder-18 voor WK in Brazilië

De KNVB heeft de 21-koppige selectie bekendgemaakt voor Nederland Onder-18 dat deelneemt aan het WK in Brazilië.

Van de 21 spelers komen er acht af van , dat daarmee hofleverancier is. De overige spelers zijn afkomstig van , , , , TSG , KRC Genk, , , , en .

Voor het team van trainer Peter van der Veen gaat het WK op 28 oktober van start met een groepswedstrijd tegen Japan. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Senegal (30 oktober) en de Verenigde Staten (3 november). Oranje Onder-18 plaatste zich voor het mondiale eindtoernooi door afgelopen zomer Europees kampioen te worden voor spelers onder zeventien jaar.

Ajax mist volgende week een groot aantal spelers in de UEFA Youth League tegen Chelsea. Ook bij de return in Londen moet het team van trainer John Heitinga het doen zonder een aantal vaste krachten. "Wij vinden het heel belangrijk dat jonge spelers meedoen aan een eindtoernooi. De individuele ontwikkeling staat voorop en de ervaring in een competitie is één, maar spelen op een eindtoernooi - en in dit geval het WK - is een stap verder en dus ontzettend belangrijk", reageerde Said Ouaali, hoofd jeugdopleiding van Ajax, onlangs in De Telegraaf . "Ajax op een goede manier vertegenwoordigen, het op een goede manier vertegenwoordigen en daar als club een groot aandeel in hebben, dat juichen we toe."

"Het is best een puzzel, we hebben de uitdagingen met de KNVB besproken. De KNVB heeft de mogelijkheid gegeven om wedstrijden in de competitie te verplaatsen. Maar met het volle programma met beker-, competitie- en Youth League-wedstrijden was dat voor ons helaas niet mogelijk. Er is simpelweg geen ruimte voor", aldus Ouaali. "De groep zal in deze periode bestaan uit spelers die niet naar het WK gaan en spelers uit de Onder 17 (spelers van 17, 16 en 15 jaar, red.)."

Selectie Oranje Onder-18: Anass Salah Eddine (Ajax), Calvin Raatsie (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Naci Ünüvar (Ajax), Sontje Hansen (Ajax), Steven van der Sloot (Ajax), Youri Regeer (Ajax), Mohamed Taabouni (AZ), Soulyman Allouch (AZ), Ian Maatsen (Chelsea), Naoufal Bannis (Feyenoord), Tein Troost (Feyenoord), Romano Postema (FC Groningen), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Yannick Leliendal (KRC Genk), Ki-Jana Hoever (Liverpool), Jayden Braaf (Manchester City), Bart Verbruggen (NAC Breda), Dirk Proper (NEC), Djenairo Daniels (PSV).