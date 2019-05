Ajax hoeft niet te vrezen: "Uiteindelijk is het ook maar een speler"

Sonny Silooy ziet Ajax de Champions League-finale wel halen, ook omdat Tottenham Hotspur momenteel niet blaakt van het zelfvertrouwen.

De oud-speler van de Amsterdammers wijst op de wedstrijd van the Spurs afgelopen weekend. Tottenham verloor zaterdag met 1-0 van door een treffer van Nathan Aké. Tijdens het duel werden Heung-Min Son en Juan Foyth met rood van het veld gestuurd. "Tottenham heeft weer verloren, dat tikt ook door. Een ook nog wat rode kaarten", zegt Silooy in gesprek met De Telegraaf. Hij stelt dat de bekerzege zondag belangrijk was voor om het vertrouwen te behouden.



Het is nog onzeker of Harry Kane gaat spelen bij Tottenham. De spits kampt al weken met blessureleed, maar de verhalen doen de ronde dat hij tegen Ajax mogelijk weer inzetbaar is. Silooy weet niet of het veel uitmaakt of Kane van de partij is. "Met of zonder Harry Kane: uiteindelijk is het ook maar een speler", vervolgt de oud-international.



"Hij is gevaarlijk in de zestien en dan moet je ervoor zorgen dat hij uit de zestien blijft. Dat is het enige. Ajax moet sowieso proberen snel te scoren. En als je dat dan kan doen, dan kan de score zomaar uitlopen naar 2-0 of 3-0", besluit Silooy. De wedstrijd tussen Ajax en Tottenham in de Johan Cruijff ArenA gaat om 21.00 uur van start.