Ajax hengelt naar vijftienjarige goalgetter: "We willen in Madrid blijven"

Ajax is in de zoektocht naar jong talent uitgekomen bij een vijftienjarige spits uit Honduras. Het is echter maar de vraag of hij naar Amsterdam wil.

Inverson Sacaza maakt momenteel zijn doelpunten nog namens het Spaanse AD Juventad Canario, maar daar komt binnen afzienbare tijd waarschijnlijk verandering in. De vijftienjarige Hondurees was in de afgelopen tijd goed voor maar liefst zeventien goals in elf optredens en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van een aantal gegadigden uit binnen- en buitenland.

is volgens zaakwaarnemer Juan Pablo een van de geïnteresseerde clubs. Sacaza kwam een aantal jaar geleden met zijn ouders vanuit Honduras naar Spanje en viel daar al snel op vanwege zijn voetballende kwaliteiten: “Een tijd geleden was Ajax in Nederland een mogelijkheid, maar we laten ons niet gek maken”, laat de belangenbehartiger weten in gesprek met Diez .



De Amsterdammers zijn echter niet de enige club met belangstelling en Sacaza lijkt voorlopig in Spanje te willen blijven: “Er zijn verschillende clubs die wat in hem zien en die een aanbieding hebben gedaan, maar wij willen als eerste optie naar iets in Madrid kijken. Op die manier kan hij zich hier verder ontwikkelen en hoeft hij niet bij zijn familie vandaan te verhuizen.”



“We blijven rustig, omdat we met hem in Madrid willen blijven werken. Hij is een jongen voor de toekomst, zijn statistieken bewijzen dat. We hebben nog geen concrete aanbiedingen gehad, maar er is interesse van clubs uit Madrid. Het idee is om in eerste instantie naar Móstoles te gaan, waar ook Iker Casillas vandaan komt (de keeper van heeft een eigen voetbalschool in de voorstad van Madrid, red.)”