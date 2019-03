Ajax hengelt naar talentvol tweetal: "Ze zijn allemaal lyrisch over hem"

Ajax wordt de laatste tijd hevig in verband gebracht met Kik Pierie en Kjell Scherpen.

De Amsterdammers zouden momenteel al gesprekken voeren om ervoor te zorgen dat de verdediger van sc en doelman van naar de Johan Cruijff ArenA verkassen. Commentator Vincent Schildkamp weet dat ook interesse heeft in Pierie.

"Ik sprak een maand geleden wat mensen bij PSV. Daar hadden ze hem ook op de radar. Maar die hebben ook Armando Obispo. Die zijn even oud, dus daar zitten ze een beetje over te twijfelen", vertelt Schildkamp bij FOX Sports . Keek Kwakman denkt dat zowel Pierie als Scherpen in eerste instantie waarschijnlijk niet veel gaat spelen bij 1.



"Dan krijg je het Zivkovic- en Perr Schuurs-verhaal. Pierie heeft dan 65 wedstrijden in de gespeeld, maar gaat bij Ajax nog niet in de basis staan. Dan gaat hij dus in Jong Ajax spelen?! Die moeten ze echt verhuren aan Eredivisie-clubs", aldus de oud-verdediger. Ajax zou volgens Voetbal International al dicht bij de komst van Scherpen zijn.



"Misschien willen ze hem er ook wel gewoon bij hebben", vervolgt Kwakman over de jonge sluitpost. "Ik ken aardig wat jongens van FC Emmen. Ze zijn allemaal lyrisch over hem. Die jongens zeiden: 'Dat is écht een heel goede keeper met enorm veel potentie.' Onder Carlo L'Ami (keeperstrainer, red.) zijn keepers als Jasper Cillessen en André Onana natuurlijk wel aardig verbeterd."