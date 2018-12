"Ajax heeft wel punten verspeeld door twee foutjes van de trainer"

Ajax verloor op 23 september voor het laatst een officieel duel.

Na de 3-0 nederlaag tegen PSV volgden vijftien zeges in negentien wedstrijden in alle competities, waaronder elf Eredivisie-overwinningen op rij. "Ajax is steeds beter geworden. Na de zeperd tegen PSV heeft de ploeg elf keer op rij gewonnen en zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Dat is gewoon reuzeknap", oordeelt NOS-commentator Arno Vermeulen.

"Het positivisme rondom Ajax is begrijpelijk", geeft Kees Jansma, presentator bij FOX Sports te kennen. "Ajax heeft de keuze gemaakt het salarisplafond te laten vallen en de transfergrenzen te overschrijden. Die investeringen hebben geloond. Maar ze staan nog wel twee punten achter op PSV." De regerend landskampioen liet immers in maar één Eredivisie-duel punten liggen: uit tegen Feyenoord (2-1).



Vermeulen vindt dat Ten Hag heeft bewezen dat hij een toptrainer is, "hij heeft een ijzersterk team gesmeed". "Ajax heeft wel punten verspeeld door twee foutjes van de trainer", relativeert Pierre van Hooijdonk. "De eerste was tegen Heracles: overschatting, door onnodig te wisselen. Dan kom je er niet doorheen in zo'n wedstrijd. En als tweede PSV natuurlijk, waar Maximilian Wöber altijd had moeten spelen op Luuk de Jong."



"Op een gegeven moment heeft Ten Hag het doorgekregen en is hij niet meer gaan wisselen", vervolgt de analyticus. "Behalve in de beker tegen Roda JC en dat was bijna fataal. Maar Ajax heeft fantastisch voetbal laten zien, begrijp me niet verkeerd." Vermeulen constateert dat Ten Hag nog steeds met tactische aanpassingen wedstrijden naar zijn hand probeert te zetten. "Denk ook aan Bayern-uit, toen hij voor het eerst met Dusan Tadic in de spits speelde. Dat was een gouden vondst."